Zaki, è il grande giorno: attesa per il suo arrivo a Bologna

Il suo arrivo a Bologna è previsto per questa sera alle 20:30, ma sicuramente già a Milano Malpensa -dove atterrerà- a Patrick Zaki saranno già riconosciuti gli onori dovuti a chi è rimasto detenuto per quasi due anni in regime di carcere preventivo per alcuni post su Facebook.

C'è grande attesa per il rientro a Bologna dello studente italo-egiziano 32enne, recentemente uscito dal carcere (avrebbe dovuto scontare ancora 14 mesi) in virtù del provvedimento di grazia del presidente-dittatore dell'Egitto Abdel Fattah Al-Sisi, che si dice essere stato emesso anche su pressione dei governi italiani che si sono succeduti in questi tre anni di inquisizione per lo studente-attivista del Cairo.

Ora però i fari sono puntati sul suo rientro a Bologna, la città dove ha studiato -laureandosi a distanza poche settimane fa- e che si prepara ad accoglierlo per qualche settimana. Appuntamento ufficiale rimane in università dove Zaki arriverà da Milano in auto, quasi scortato dal Rettore Giovanni Molari e dalla professoressa responsabile del master in studi di genere che Zaki ha frequentato e concluso con il massimo dei voti. Nella sala VIII centenario Zaki riceverà la pergamena del master superato, e si intratterrà brevemente con la stampa. Tappa successiva, conclusa quelle universitaria, è una visita a Palazzo D'Accursio, oppure in piazza Maggiore, dove Zaki dovrebbe incontrare il sindaco Matteo Lepore. Rimandata a quando i riflettori si saranno spenti la festa per il bentornato, un momento più formale dove il 32enne italo-egiziano sarà invitato, che nei pronostici si terrà il domenica 30 luglio prossimo.

Polemica per il rientro con il volo di linea

"Siamo molto felici della liberazione e della grazia concessa a Patrick Zaki, che consideriamo un nostro concittadino ad honorem. Comprendiamo anche la scelta di prendere un volo di linea al posto di un volo di Stato per mantenere, come attivista sui diritti umani, un'assoluta indipendenza dai governi di qualsiasi colore".

Lo afferma Alessio Zini, portavoce di +Europa Bologna, in una nota, ricalcando in larga parte una posizione già espressa dal portavoce di Amnesty International Riccardo Noury, sulla polemica montata in seguito al rifiuto di prendere il volo di stato per rientrare a Bologna da parte di Zaki. Una scelta, quella del 32enne italo-egiziano, volta quasi a volere sottolineare una distanza con il governo Meloni, ed evitare imbarazzanti foto-opportunity in aeroporto a Roma. "Tuttavia -si legge- riteniamo che la questione dei diritti sia ancora aperta: ci sono altri liberati insieme a lui? Ci sembra di no, anzi: il caso Egitto è drammaticamente aperto, a partire dal caso Regeni su cui vogliamo tenere un faro ancora acceso", aggiunge Zini: "In Egitto non sappiamo quante centinaia, se non migliaia, di cosiddetti 'avversari politici' sono in carcere. Ci sono studenti, attivisti, blogger, influencer, persone che postavano sui social network la loro posizione critica, il loro punto di vista e che spariscono casualmente nel vuoto".