Patrick Zaki a Casteldebole: "Incontrare i giocatori del Bologna era il mio sogno" | VIDEO

Un altro sogno che si realizza per Patrick Zaki. Il ricercatore egiziano è stato ospite del Bologna nel centro sportivo di Casteldebole: qui Zaki ha potuto stringere la mano e conoscere i calciatori, i dirigenti e l'allenatore Thiago Motta. "Andavo sempre allo stadio - dice emozionato Zaki nelle riprese video realizzate dal club - per me è un sogno che si realizza".