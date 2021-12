Zaki, il rettore Molari: "Emozionante vederlo con la nostra maglia. Speriamo torni presto" | VIDEO

Bologna aspetta Patrick Zaki e la sua università inizia a pensare a come accoglierlo – quando tornerà – dopo 22 mesi di prigionia in Egitto. "Adesso è ancora prematuro dire cosa faremo", resta prudente il rettore dell'Alma Mater, Giovanni Molari, questa mattina a margine di una conferenza stampa in Comune. "Ieri abbiamo iniziato a pensare cosa si potrebbe fare, ma lo vedremo nei prossimi giorni. Ieri e ieri l'altro sono state giornate molto convulse, vediamo come vanno le cose. Ora lasciamo spazio a lui e alla sua famiglia, non credo sia opportuno pressarlo troppo per iniziative che avremo tutto il tempo di organizzare con calma".

Ieri, sottolinea il rettore, "girava voce dai suoi legali che non avesse un divieto di espatrio. Quindi vedremo. Certo è che dobbiamo continuare a tenere alta la guardia perché l'1 febbraio ci auguriamo che sia non solo scarcerato, ma che decadano tutte le accuse a suo carico". E aggiunge: "Ieri non ho voluto disturbarlo, perché è stata una giornata convulsa. Cercheremo di contattarlo, intanto gli ho fatto avere un messaggio di solidarietà parte mia e di tutta l'Università. Poi vedremo nei prossimi giorni quello è possibile fare".

Il rettore dell'Alma Mater di Bologna conferma poi la possibilità per Zaki di riprendere gli studi interrotti con l'arresto. "Per tutto il prossimo semestre abbiamo ancora didattica mista –ricorda Molari – quindi è possibile seguire i corsi anche a distanza. Per quanto riguarda Patrick, intanto diamogli qualche giorno per riprendersi da questi 22 mesi difficili. Poi deciderà lui cosa fare, vedremo se intenderà proseguire i suoi studi dal Cairo o venire direttamente qua a Bologna".

Nel frattempo "ci fa piacere" che lo stesso Zaki abbia espresso il desiderio di tornare a Bologna, aggiunge il rettore. "Sono state due giornate bellissime, con la notizia della liberazione e il suo ritorno a casa, con quella bella immagine di Zaki che veste la maglietta dell'Università di Bologna, sono stati momenti molto belli, emozionanti e toccanti. Speriamo di averlo di nuovo al più presto qui con noi, a riabbracciare la nostra università e la nostra comunità".