Zola Predosa, cittadinanza onoraria a Patrick Zaki: "Mi sento sempre più bolognese" | VIDEO

Il comune dell'area metropolitana è il primo a conferire l'onorificenza allo studente egiziano. Zaki collegato in video: "Vi ringrazio tutti, questo è un premio speciale per me"

Un altro piccolo ma importantissimo passo per sottolineare ancora una volta la vicinanza di tutta l’area metropolitana di Bologna a Patrick Zaki: il comune di Zola Predosa, riunito in seduta straordinaria, ha infatti conferito allo studente egiziano il titolo di cittadino onorario. È un Patrick Zaki sorridente quello che in videochiamata ha partecipato alla sessione presieduta dal sindaco Dall’Omo: "Negli ultimi due anni ho ricevuto tante cittadinanze onorarie, - ha commentato lo studente dell’Alma Mater di Bologna - ma questa per me è speciale perché è la prima in cui sono presente, anche se solo con un videocollegamento. Mi sento sempre più parte della grande comunità bolognese. Grazie al Rettore Giovanni Molari e grazie soprattutto alla mia professoressa Rita Monticelli".

Fermato in Egitto nel febbraio del 2020, Patrick Zaki era inizialmente stato fermato con una custodia cautelare di 15 giorni. La sua detenzione è però durata molto più che due settimane, nonostante l’impegno di Amnesty International e la petizione sulla piattaforma Change.org, la quale negli anni ha raccolto più di trecentomila firme. Lo scorso 8 dicembre, alla terza udienza del suo processo, Zaki è stato finalmente scarcerato, anche se ancora non assolto dalle accuse di diffusione di notizie false. Cittadino onorario di Bologna dal gennaio del 2021, da oggi lo è anche di Zola Predosa: almeno simbolicamente, un piccolo ulteriore passo che avvicina lo studente al ritorno in Italia.