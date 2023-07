Condanna per Patrick Zaki, Bologna scende in piazza: "C'è ancora speranza" | VIDEO

Presidio in Piazza del Nettuno per manifestare contro la condanna allo studente egiziano: "Il governo intervenga"

È arrivata nel primo pomeriggio di oggi, martedì 18 luglio, la notizia della condanna in via definitiva di Patrick Zaki. Solamente una decina di giorni fa lo studente egiziano si laureava all’Università di Bologna. Il clima di festa, però, è stato spazzato via dalla sentenza del Tribunale di Mansoura, in. Egitto, che ha condannato Zaki a tre anni di carcere.

Per questo, nel caldo pomeriggio di Bologna, Amnesty International ha organizzato un presidio in Piazza del Nettuno per mostrare vicinanza allo studente.