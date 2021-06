Patrick Zaki e il secondo compleanno in carcere: la speciale dedica dell'Alma Mater|VIDEO

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Patrick Zaki passerà il secondo compleanno in carcere. Il 16 giugno infatti, lo studente dell'Alma Mater arrestato a febbraio del 2020 al Cairo, compirà 30 anni. A Patrick l'Università di Bologna ha dedicato l'evento più importante di quest'anno ′′Classics′′.

′′Un pensiero al nostro al nostro studente Patrick Zaki. Questa ventesima edizione di I Classici per volere degli autori, è stata dedicata a lui - ha detto il rettore Francesco Ubertini dal palco del Teatro Comunale - che purtroppo si appresta a festeggiare il suo secondo compleanno in carcere, a breve compirà trent'anni. Il nostro impegno continuerà finché non riusciremo a riabbracciarlo a a riportarlo a a Bologna.

