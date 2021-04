Patrick Zaki, un biglietto in un libro: "Ancora resistendo, grazie per il supporto di tutti"

"Mentre stava lasciando la sua struttura di detenzione prima della sua ultima udienza, il direttore della prigione gli ha detto che non gli permetterà di entrare di nuovo finché non si sarà tagliato i capelli, mentre rideva con gli altri agenti".

A riferirlo è la pagina Facebook "Patrick libero" che con i suoi post, in italiano, inglese e arabo, aggiorna sulla situazione dello studente dell'Alma Mater arrestato in Egitto a febbraio del 2020.

In un post, veniamo a sapere che Patrick ha ricevuto la visita della sia fidanzata. "Sembrava stare bene in generale, ma era confuso su ciò che è successo nell'ultima udienza: sapeva che la sua detenzione era stata rinnovata per altri 45 giorni, ma non era a conoscenza dello stato dell'appello presentato dai suoi avvocati per cambiare la corte che si occupa del suo caso. Ha anche detto che appena è entrato nell'aula dell'ultima sessione, il giudice stava dicendo agli avvocati di andarsene. La sua ragazza gli ha detto che l'appello era stato respinto e che il suo processo sarebbe continuato davanti allo stesso giudice".

"Quando la ragazza ha cercato di confortarlo dicendogli che si spera che tutto questo finisca presto - si legge - lui ha fatto una risata sarcastica e disperata, dicendo che sta cercando di adattarsi a stare in prigione" quindi ha perso la speranza.

Le avrebbe anche dato il libro "100 anni di solitudine" con un biglietto scritto in italiano: "Ancora Resistendo, grazie per il supporto tutti tutti".