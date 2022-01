La storia di Patrick Zaki diventa una graphic novel

La storia di Patrick Zaki, lo studente dell'Alma Mater che il 7 febbraio 2020 è stato fermato e arrestato all’aeroporto del Cairo, rimanendo in carcere per 22 mesi, ora diventa un fumetto, o meglio una graphic novel edita da Feltrinelli Comincs con il patrocino di Amnesty International Italia.

La giornalista Laura Cappon e l'attivistta e disegnatore Gianluca Costantini vedranno il loro lavoro "Una storia egiziana" arrivare il libreria, il 3 febbraio. Costantini è anche l'autore dell’immagine più iconica e diffusa di Patrick che chiedeva la sua liberazione, avvenuta l'8 dicembre scorso, ma che potrebbe essere "a tempo", visto che una nuova udienza è stata fissata per il 1° febbraio.

"Vorrei ringraziarvi per la dedizione e l’impegno che avete dedicato al mio caso e per essere stati la mia voce» – ha dichiarato Patrick Zaki – L’arte e la letteratura sono un’ancora di salvezza per molti detenuti politici che altrimenti verrebbero dimenticati. L’arte svolge un ruolo di primo piano nel far avanzare i loro casi ed espandere le loro cerchie di supporto creando consapevolezza sulle loro vicende giudiziarie. Il mio caso ne è una prova vivente: l’arte ha avuto una parte fondamentale nel riconquistare la mia libertà, anche se ancora in modo parziale. Vorrei ringraziare Gianluca e Laura per il loro attivismo negli ultimi due annixe per il loro sostegno. Spero che continuino a usare il loro talento per liberare altri prigionieri di coscienza".

"Il lavoro di Cappon e Costantini è uno dei risultati più preziosi prodotti da una campagna ruggente e intensa iniziata ormai due anni fa. Una campagna che non solo è stata vicina a Patrick ma alla quale lui, nonostante le condizioni in cui si trovava, è stato vicino. In qualche modo questo libro non è solo per Patrick, ma è anche di Patrick" ha detto Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia.

Gli autori

Laura Cappon è giornalista esperta di vicende egiziane e ha vissuto al Cairo per alcuni anni. Ha raccontato storie da diversi paesi del Medio Oriente tra cui Libano, Iraq e Qatar. Nel 2013 ha vinto il premio l’Isola che c’è per la copertura del colpo di stato egiziano, e nel 2017 il premio Inviata di Pace del Mediterraneo per una serie di articoli su Giulio Regeni.

Gianluca Costantini è un artista attivista. È stato accusato di terrorismo dal governo turco e di antisemitismo dall’estrema destra americana. Collabora con ActionAid, Amnesty, ARCI ed Emergency e con i principali festival sui diritti umani, tra cui l’HRW di Londra e New York e il FIFDH di Ginevra. È considerato fra i massimi esponenti italiani del graphic journalism. Tra le sue opere, Julian Assange. Dall’etica hacker a Wikileaks, Pertini fra le nuvole, Fedele alla linea e Libia.