Patrick Zaki si laurea: colloquio online dall'Egitto

Sperava di rientrare a Bologna per concludere gli studi e discutere la tesi in presenza. Invece, almeno per il momento, Patrick Zaki dovrà accontentarsi di una laurea in collegamento dall'Egitto. Infatti, Zaki si laurea con una cerimonia si terrà online mercoledì prossimo, come annuncia oggi la stessa Università di Bologna. Il divieto di espatrio è legato al processo che in Egitto lo vede imputato per accuse di tipo politico, procedimento che lo ha visto scarcerato dopo due anni di detenzione preventiva, e che ora è in corso con tempi molto lunghi.

Dall'Egitto, lo studente dell'Alma Mater completerà il percorso di studi del master Gemma, dedicato agli studi di genere e sarà proclamato dottore: l'appuntamento è per mercoledì 5 luglio alle 9.30, al dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne in via Filippo Re. Alla cerimonia, fa sapere ancora l'ateneo, saranno presenti anche il rettore dell'ateneo bolognese Giovanni Molari e Rita Monticelli, coordinatrice del master europeo Erasmus mundus Gemma, Women's and Gender Studies.