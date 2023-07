Patrick Zaki laureato a distanza: "Lo studio è stata la mia resistenza" | VIDEO

110 e lode con tanta emozione. Patrick Zaki si è laureato. E' stato proclamato dottore in lettere moderne, curriculum Gemma, questa mattina, a distanza.

La proclamazione in collegamento video è stata pronunciata dal rettore dell'ateneo bolognese, Giovanni Molari, alla presenza di Rita Monticelli, coordinatrice del master europeo Erasmus mundus Gemma, Women's and Gender Studies, e della commissione.

“Tutto è impossibile finché non si realizza” ha commentato Patrick “lo studio è stata la mia resistenza, oggi sono felice”

Ah sperato di poter tornare a Bologna per discutere la tesi, dopo il suo arresto al Cairo a febbraio del 2020 e i 22 mesi di prigionia, per il “reato” di diffusione di notizie false. Dopo la scarcerazione sono seguite udienze e continui rinvii, la prossima seduta è prevista il 18 luglio: "Gli auguriamo che sia l’ultima udienza di un processo farsesco - scrive in una nota Amnesty International sìche sul sito ha approntato un sistema per raccogliere i messaggi per Patrick - speriamo anche che possa continuare il suo percorso di studi e di attivismo per i diritti umani così come desidera e rafforzare la voce di chi non accetta le ingiustizie".

"Ancora non ho perso la speranza - scriveva Patrick sui social qualche giorno fa - Non ho ricevuto alcuna risposta, né di conferma né di rigetto, dalle autorità egiziane interessate, dopo che, quasi due settimane fa ho presentato una richiesta al Pubblico Ministero. Anche se dovessi laurearmi online, lo considererò un grande successo per me, completando quella laurea dopo tutto quello che ho passato negli ultimi anni. Lo considero un primo passo del mio percorso accademico, appena iniziato, così come del mio lavoro sui diritti umani, perché è giunto il momento di adattare quella laurea e le esperienze che ho maturato aiutando le comunità di cui faccio parte o in cui risiedo, come è stato il mio piano da quando ho iniziato a fare domanda per quella laurea. Infine, credo nell’impegno continuo e nello studio come resistenza".