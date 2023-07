Patrick Zaki libero e cittadino bolognese: la piazza, la festa e anche la maglia rossoblù numero 10

Patrick Zaki è libero ed è ufficialmente cittadino di Bologna. Le corde dello striscione che ha chiesto per così lungo tempo la sua liberazione dalla facciata di Palazzo d'Accursio sono state tagliate poco prima che dal palco di una Piazza Maggiore gremita il sindaco Matteo Lepore, gli conferisse la cittadinanza onoraria fra applausi e urla di incoraggiamento. Incoraggiamento a voltare pagina e cominciare "una vita diversa, serena e libera" così come gli augura il rettore dell'Unibo Giovanni Molari, che ha al suo fianco la professoressa Rita Monticelli e l'Arcivescovo Matteo Zuppi oltre che l'amministratore delegato del Bologna FC Claudio Fenucci, il quale per l'ex studente dell'Alma Mater ha portato una maglia rossoblù con il numero 10: "Lo aspettiamo allo stadio, già domani verrà agli allenamenti" ha detto porgendogli il graditissimo regalo. E poi c'era Alessandro Bergonzoni e gli amici del giovane, che hanno condiviso con la platea il racconto di come lo hanno conosciuto e subito riconosciuto come amico, soffrendo tanto nei mesi della prigionia, a volte colti da un grande senso di impotenza. C'è stato questo e molto altro domenica sera sul palco della piazza cittadina e Bologna in qualche modo è stata protagonista.

"Bologna dovrebbe essere un esempio per il resto del mondo, così accogliente e inclusiva come è. Io sono qui, sono felice e mi sento fortunato, ma altri prigionieri hanno bisogno del nostro supporto. E mi scuso se non parlo bene l'italiano: avevo cominciato un corso durante il mio master internazionale, ma non l'ho potuto portare avanti per le ragioni che purtroppo conoscete. E nessuno dei miei compagni di cella poteva parlare italiano con me. La mia lingua tuttavia è solo quella dei diritti umani, una lingua universale che si capisce dappertutto": con queste parole Patrick Zaki ha voluto forse rispondere a qualche critica che negli scorsi giorni ha preso di mira l'ex studente egiziano e la sua conoscenza della nostra lingua.

Poteva non finire bene questa storia, lo sappiamo tutti, ma se è andata così come è andata sembra che ci sia la certezza (a giudicare dalle parole espresse da tutti sul palco) che sia merito di una città speciale e accogliente che, come ha sottolineato Zuppi: "Ha fatto diventare la vicenda di Zaki anche la nostra e siamo tutti scesi in campo per difenderlo. E lui mi ha colpito perché quasi sembrava dire di non parlare più di lui, ma di coloro di cui nessuno parla...".

"Abbiamo tolto lo striscione che chiedeva la libertà per Patrick, ma lasciamo lassù quello dedicato a Giulio Regeni e lo facciamo per la sua famiglia. Ma anche quello per le donne iraniane e la nostra bandiera della pace. Ce n'è poi anche un altro a cui teniamo ed è quello che dice che chi si è bolognesi dal primo giorno perché l'accoglienza per noi è un dovere" le parole di Lepore. Per Amnesty Intarnational quella per la liberazione di Patrick Zaki è stata: "La campagna più importante del XXI secolo"