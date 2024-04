Patrick Zaki saluta l'Unibo: andrà alla Normale di Pisa

QUI I PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Patrick Zaki non studierà più all’Università di Bologna. Dopo essersi laureato nel master Gemma nel campo delle Letterature moderne, comparate e post-coloniali, per il quale aveva continuato a studiare anche negli anni di prigionia in Egitto e aveva discusso la tesi da Il Cairo, nel futuro dell’attivista c’è la Normale di Pisa dove è stato ammesso per un dottorato.

Lo rende noto lo stesso Zaki sui suoi social: “Oggi (ieri, ndr) sono stato informato che sono stato accettato nel programma di dottorato presso Scuola Normale Superiore Università, Dipartimento di Politica ed economia. Una notizia molto felice per me e un nuovo importante passo nella mia vita". Poi, con una battuta, dice di sperare che vada tutto bene, “a differenza di tutto quello sentito dalla maggior parte degli amici che hanno affrontato il percorso di dottorato e si stanno ancora riprendendo dall'esperienza”.