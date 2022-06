Patrick Zaki, oggi sesta udienza del processo. Amnesty: "Reato orwelliano"

E' attesa per oggi a Mansoura, la sesta udienza del processo per lo studente dell'Alma Mater Patrick Zaki, arrestato a febbraio del 2020 e liberato alla fine del 2021, anche se le accuse di diffusione di notizie false non sono decadute.

Patrick non può quindi lasciare il suo paese per tornare in Italia e proseguire gli studi: "Continuiamo a chiedere giustizia e libertà" ha scritto intanto sui social network Rita Monticelli, coordinatrice del master a cui Zaki è iscritto a Bologna, e consigliera Pd a Bologna. "Lo chiediamo dal 7 Febbraio 2020. E continuiamo a essere al tuo fianco, che tu possa al più presto tornare ai tuoi studi, a Bologna" ha concluso".

Si tratta di "Reato orwelliano" per Amnesty Italia, "diffusione di notizie false, per aver scritto la verità. Continuiamo a sperare che un giudice ci sorprenda. Continuiamo a sperare che Patrick torni presto a Bologna".

Lo studente qualche sera fa è intervenuto in collegamento in Piazza Maggiore in occasione della Repubblica delle Idee: “Il carcere non mi ha fatto paura” ha detto "non so come andrà la prossima udienza, ma so che tornerò a Bologna".

