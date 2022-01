Anche Zaki positivo al Covid: l'annuncio sui social

Anche Patrick Zaki è risultato positivo al Covid. Ne ha dato l'annuncio via social lo stesso studente e attivista 30enne, ora a piede libero in Egitto in attesa di processo dopo quasi due anni di detenzione preventiva per alcuni post sui social.

"Mi sono comparsi alcuni sintomi di Coronavirus e purtroppo sono stato confermato positivo. Chiunque mi abbia incontrato nei giorni scorsi dovrebbe stare attento" è il sintetico messaggio, corredato con una foto del test positivo. "Non sarà certo il Covid che ti abbatterà dopo quanto hai vissuto!! Forza amico" si legge nel box dei commenti, tutti più o meno dello stesso tenore.