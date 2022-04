Patrick Zaki, l'attesa si prolunga. Aggiornato a fine giugno il processo

Quale destino attende Patrick Zaki, lo studente Unibo arrestato al Cairo e ora tornato in libertà ma ancora in attesa di processo? Per il pronunciamento dell'autorità giudiziaria infatti dovremo aspettare almeno fino al prossimo 21 giugno. Lo ha detto all'ANSA Marise, la sorella di Patrick al termine dell'udienza svoltasi stamattina presso il Palazzo di Giustizia di Mansura, in Egitto sul delta del Nilo.

Nulla di inatteso. D'altrode lo stesso febbraio era accaduto lo stesso. E stamane all'arrivo in tribunale il ricercatore aveva detto di aspettarsi un rinvio. "La mia esperienza mi dice che sarà rinviata", ha insistito, aggiungendo che "la cosa buona è che ora sono libero e spero che sarò libero anche alla fine" del processo.

Dai suoi social lo studente Unibo stamane aveva anche denunciato di essere sotto "un enorme attacco informatico". "Che buon inizio!!", aveva aggiunto riferendosi all'udienza odierna del processo.