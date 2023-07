Patrick arriva sabato: "Molto emozionato di tornare a Bologna" e a settembre si sposa

"Sono felice che il calvario iniziato da febbraio 2020 sia finito". Pensa positivo Patrick Zaki, dopo la grazia concessa dal presidente egiziano Al-Sisi, e in partenza per Bologna e si augura che finisca al più presto anche "per tutti i prigionieri egiziani, così come il sistema delle detenzioni preventive, dei divieti di viaggio e della situazione che colpisce la società civile".

Lo scrive sul suo profilo Instagram, ringraziando chi si è adoperato per mettere fine alla sua tormentata vicenda giudiziaria; il ricercatore era stato condannato a tre anni di reclusione, di cui quasi due già scontati.

"Sono molto emozionato di tornare a Bologna per la prima volta dopo 4 anni per qualche giorno - scrive - per incontrare colleghi, professori e amici e per consegnare la tesi del mio Master che ho dovuto discutere tramite video perché mi è stato impedito di viaggiare". Arriverà quindi domani con la sua fidanzata e rimarrà per qualche giorno "prima di tornare in Egitto per finire la nostra casa e i preparativi per il matrimonio, a settembre prossimo".

Patrick Zaki si è recato all'ambasciata italiana per chiedere il visto: "Ringrazio di cuore le organizzazioni della società civile, i partiti, le forze politiche e i personaggi pubblici che hanno chiesto il rilascio - si legge nel messaggio - ringrazio anche il governo italiano, il parlamento italiano, il presidente del Consiglio e il ministro degli Esteri che mi hanno sostenuto durante tutto il periodo di carcere e processo pur non essendo cittadino italiano".