Zaki, nuova udienza per il rinnovo della detenzione: "Non smetteremo di chiedere il rilascio"

La data dell'udienza per il rinnovo della detenzione di Patrick George Zaki è stata fissata per domenica prossima, 17 gennaio, davanti al Tribunale penale. Lo annuncia la rete degli attivisti per la sua liberazione che vai social scrive: "Non smetteremo di chiedere il rilascio incondizionato. Ricordiamo che è stato arrestato arbitrariamente dopo l'arrivo dell'aeroporto del Cairo lo scorso febbraio e quasi un anno dalla detenzione di Patrick senza motivo."

Anche il comune di Bologna è al fianco dello studente Unibo arrestato in Egitto con varie accuse tra le quali istigazione alla violenza e terrorismo. Il consiglio comunale ha infatti approvato all'unanimità il conferimento della cittadinanza onoraria a Zaki.

"Sono soddisfatto che l’iter per conferire la cittadinanza onoraria del Comune di Bologna al nostro studente Patrick Zaki, già avviato nel luglio scorso, sia giunto a compimento – ha affermato il rettore dell'Alma Mater, Francesco Ubertini –. Altri Comuni, in Italia, rispondendo all’iniziativa '100 città con Patrick', lanciata da GoFair, una giovane organizzazione no profit, hanno fatto lo stesso passo, ma la scelta del Comune di Bologna ha un valore simbolico straordinariamente rilevante perché Bologna è la città dell’Ateneo che Patrick stava frequentando prima di essere arrestato il 7 febbraio dello scorso anno, data in cui è stato violato uno dei più importanti valori umani, la libertà dell’individuo".