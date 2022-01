Patrick Zaki ha superato un esame universitario interrotto dall'arresto: "Non vedo l'ora di tornare un aula"

"Oggi ho finalmente sostenuto l'ultimo esame del mio primo mandato in magistrale, che avrei dovuto sostenere nel febbraio 2020", quando fu invece arrestato in Egitto. Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna scarcerato lo scorso dicembre dopo quasi due anni di detenzione, ma ancora impossibilitato a tornare in Italia, festeggia così, su Facebook, il superamento dell'esame universitario "Movimenti donne nella storia moderna italiana".

Nel suo post, Zaki coglie l'occasione per ringraziare l'Ateneo bolognese, aggiungendo che "è bello tornare studente e non vedo l'ora di essere fisicamente in classe molto presto", e i docenti Rita Monticelli, Maria Pia Casalena e Francesco Cattani. Proprio Monticelli, eletta nei mesi scorsi consigliera comunale nelle liste del Partito democratico, è stata tra le prime persone a commentare il post, ovviamente congratulandosi con Zaki, che conclude scrivendo che "questo giorno ha un significato enorme per me, un ricordo di quello che avevamo una volta e del tempo che sognavamo. Brindo a quelli che abbiamo perso e a quelli che ancora combattono.

