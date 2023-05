Nuova udienza per Patrick Zaki, Bologna torna in piazza

Alla vigilia di una nuova udienza, Bologna torna in piazza per Patrick Zaki. Lo studente egiziano iscritto ad Alma Mater, accusato di aver trasmesso notizie false, ritenute pericolose per il suo paese, venne arrestato a febbraio del 2020 e liberato a dicembre del 2021 in attesa di sentenza. Varie le battute d'arresto al processo. L'ultimo rinvio il 28 febbraio scorso.

Sit-in oggi in piazza Maggiore

"A causa di questa persecuzione giudiziaria, Patrick è intrappolato da oltre tre anni in un limbo che ha sospeso la sua vita. Gli è stato negato il diritto alla ricerca e allo studio e non gli è permesso lasciare l’Egitto. Per questo vi chiediamo, un’altra volta ancora, di unirvi a noi l'8 maggio alle ore 18.30 in Piazza Nettuno, nella città che lo ha accolto come studente. Ora più che mai dobbiamo unirci nel chiedere piena libertà". E' il messaggio lanciato dagli attivisti che chiamano a raccolta - nuovamente- la cittadinanza bolognese in difesa del giovane.

Le realtà che si mobilitano per Zaki

Hanno già dato la propria adesione alla mobilitazione di questo pomeriggio varie associazioni e non solo. Presenti Simona Tondelli, Prorettrice Vicaria dell'Università di Bologna; Riccardo Noury, portavoce di Amnesty Italia; Rita Monticelli, Prof.ssa Master Gemma Università di Bologna e Consigliera comunale delegata ai diritti umani; Gianluca Costantini, artista e attivista; Alessandro Bergonzoni, scrittore e attore. Si affiancano le associazioni Donne per Nasrin Bologna, Station to Station, Circolo Sardegna Bologna, Coalizione civica Bologna, Donne in Nero Bologna, CGIL Bologna. Con il patrocinio dell’Università di Bologna, del Comune di Bologna e del Master Gemma.