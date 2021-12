Patrick Zaki: "Amato e sostenuto, orgoglioso di essere studente Unibo"

"Alla mia università che mi ha fatto sentire amato e sostenuto. Vi devo molto e sono per sempre orgoglioso di essere uno di Unibo". Lo scrive "sull'unico account social", come precisano gli attivisti, Patrick Zaki, uscito dal carcere, dopo 22 mesi, mercoledì 8 dicembre.

"Non vedo l'ora di tornare - aggiunge lo studente egiziano che si è fatto fotografare con un braccialetto del Bologna FC e ringrazia - tutti gli italiani che mi hanno sostenuto negli ultimi due anni. La mia città Bologna, Cuore azzurro Cuore rosso, mattina di libertà".

"Adesso è ancora prematuro dire cosa faremo",aveva detto il rettore dell'Alma Mater, Giovanni Molari "sono state giornate molto convulse, vediamo come vanno le cose. Ora lasciamo spazio a lui e alla sua famiglia, non credo sia opportuno pressarlo troppo per iniziative che avremo tutto il tempo di organizzare con calma".

