Patrick Zaki e gli ultimi esami a Bologna: “Ma ancora non so quando potrò tornare”

Gli esami all’Università, il pensiero per l’Italia e per gli italiani e naturalmente il Bologna: è un Patrick Zaki a tutto tondo quello intervenuto lo scorso lunedì 16 gennaio ai microfoni del programma radiofonico Forrest, su Rai Radio 1, collegato da Mansoura, la sua città natale in Egitto. Sembrano i pensieri di un qualsiasi ragazzo della sua età, ad eccezione del fatto che Patrick Zaki non ha ancora il permesso di tornare in Italia: “Sulla mia situazione non c'è molto da dire: ancora non mi è stato dato il permesso di tornare in Italia e sto aspettando con ansia che cosa succederà". Lo studente è stato liberato dopo ventidue mesi di prigionia, anche se la sua non è “una libertà al 100%. Non posso fare tutto quello che voglio, ma già essere fuori è bello, molto bello”. Lo scorso novembre la sua udienza al tribunale di Mansoura è stata rimandata al prossimo 28 febbraio. La speranza di Zaki è quella di tornare per concludere il corso di laurea che finirà a maggio e che prevede gli esami a giugno.

Nel frattempo, Patrick non perde di vista i suoi interessi e le sue passioni. Tra questi c’è sicuramente il tema dei diritti, con uno sguardo speciale a quanto sta accadendo in Iran: “So che alcuni colleghi dell'Università di Bologna stanno lottando per questo e mi fa sentire ancora più vicino a questa situazione decisamente grave. Le cose che accadono là sono davvero terribili. C’è una cosa di cui possiamo essere sicuri, e cioè che gli iraniani non torneranno indietro. La situazione è cambiata, non è più come prima. È solo una questione di tempo farla cambiare completamente”.

Tra le passioni dello studente egiziano c’è sicuramente il Bologna. Domenica Patrick ha guardato la partita tra Udinese e Bologna, vinta dai rossoblù in rimonta grazie ad un gol di Posch: “Stiamo facendo un lavoro meraviglioso, nelle ultime settimane stiamo avendo ottimi risultati. Magari perdiamo, ma si va sempre avanti e come squadra stiamo giocando molto meglio. Sembra un po’ la mia storia”. Parlando di Bologna e del Bologna, non può mancare un pensiero a Sinisa Mihajlovic: “Bisognerà ricordarlo sempre. È una persona che non dimenticherò mai, ho letto molto di lui e della sua vita. Ha scelto di combattere per la libertà. Era pieno di passione per la sua carriera e per quello che ha fatto. Nonostante le sue esperienze ha ripreso a lavorare e io ho imparato molto dalla sua esperienza che è stata molto dura, una vera lezione di passione e di vita. Mi ha davvero ispirato e dato energia”. Parlando di calcio, Zaki ha voluto ricordare anche Gianluca Vialli, anche lui recentemente scomparso, per cui Patrick si è commosso. E ancora: lo studente si interessa alle questioni dei migranti, ha letto la storia di Emanuela Orlandi e tiene sempre acceso un filo diretto con il nostro Paese: “Ricevo sempre molti messaggi, so che gli italiani sono con me e che capiscono la mia situazione. Ricevo sempre il sostegno di cui ho bisogno e sono sicuro che un giorno tornerò in Italia”.

Per finire, un appello al Governo italiano sulla questione dei diritti umani, tema che vede coinvolto Patrick in prima persona: “non bisogna perdere la battaglia per i diritti umani. Il Governo, insieme agli altri Governi, deve impegnarsi per combatterla. So che spesso i Governi hanno altre priorità, ma non bisogna mai perdere la speranza che i diritti umani abbiano la precedenza su tutte le altre questioni”.