"No al volo di Stato? Patrick Zaki è indipendente dai governi di qualsiasi colore"

"Siamo molto felici della liberazione e della grazia concessa a Patrick Zaki, che consideriamo un nostro concittadino ad honorem. Comprendiamo anche la scelta di prendere un volo di linea al posto di un volo di Stato per mantenere, come attivista sui diritti umani, un'assoluta indipendenza dai governi di qualsiasi colore".

Lo afferma Alessio Zini, portavoce di +Europa Bologna, in una nota, ricalcando in larga parte una posizione già espressa dal portavoce di Amnesty International Riccardo Noury. "Tuttavia -si legge- riteniamo che la questione dei diritti sia ancora aperta: ci sono altri liberati insieme a lui? Ci sembra di no, anzi: il caso Egitto è drammaticamente aperto, a partire dal caso Regeni su cui vogliamo tenere un faro ancora acceso", aggiunge Zini: "In Egitto non sappiamo quante centinaia, se non migliaia, di cosiddetti 'avversari politici' sono in carcere. Ci sono studenti, attivisti, blogger, influencer, persone che postavano sui social network la loro posizione critica, il loro punto di vista e che spariscono casualmente nel vuoto".

A rincalzare le dichiarazioni è arrivato anche Arcangelo Macedonio, membro della segreteria nazionale di +Europa, che osserva puntuto: "Giorgia Meloni, dopo anni in cui urlava l'urgenza di un blocco navale, si è trasformata nella paladina dei partenariati con il nord Africa, con uno sguardo tuttavia opaco, se non assente, sulla questione dei diritti civili. La liberazione di Zaki è un fatto straordinario, ma non ci basta".

A Bologna si prepara la grande festa

A Bologna intanto si sta preparando il cerimoniale per celebrare il ritorno di Zaki in quella città che aveva lasciato poco prima di essere arrestato e detenuto per due anni in regime di carcere preventivo. Il riserbo per ora è massimo, anche se filtrano alcuni momenti che dovrebbero essere inseriti nel cerimoniale. Di sicuro ci saranno due momenti, uno dedicato all'università -dove Zaki dovrebbe e potrebbe ritirare la pergamena del master- e uno in municipio -è stato proclamato cittadino di Bologna- ma forse tutto si condenserà in un'unica cerimonia, magari ai piedi delle Due Torri dove ancora campeggia un enorme pannello che chiede la liberazione. Simbolica potrebbe esserne la disinstallazione da parte dello stesso Zaki.

Il condizionale resta comunque affisso davanti a tutte le possibili azioni sulla presenza di Zaki a Bologna. Lo stesso volo di rientro è in bilico, per gli ultimi adempimenti da sbrigare prima di poter di nuovo espatriare, e non è escluso che ci possano essere ulteriori ritardi. Ma il conto alla rovescia è iniziato: Zaki sta per tornare.