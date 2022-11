Imola e Crevalcore sul tetto del mondo di pattinaggio. Chi sono i due campioni

Imola e Crevalcore sul tetto del mondo di pattinaggio. Jacopo Campoli e Matilde Caputo conquistano il titolo mondiale nella categoria Juniores ai World Skake Awards di Buenos Aires. Campioni del mondo con un totale di 166.76 punti, precedendo di quasi 50 punti l’altra coppia italiana formata da Calabrese e Tommasi.

Matilde e Jacopo, dopo aver dominato nello short program conquistando la testa della classifica provvisoria, hanno mantenuto le promesse imponendosi anche nel long program e conquistando la classifica generale a coppie.

Un titolo che va ad aggiungersi all’oro europeo conquistato dal binomio Campoli&Caputo nel mese di settembre, coronamento di un’annata splendida. Un risultato di cui il 18enne imolese può andare fiero e che riempie d’orgoglio l’Imola Roller e tutta la città.

"Si è avverato il sogno di una vita per Jacopo e Matilde che pattinano insieme da soli due anni e questo già è un record, ma anche per l’Imola Roller che in trent’anni di vita mai aveva avuto un campione del mondo", è il commento della società imolese.

"Una grande soddisfazione dal pattinaggio artistico! Il nostro giovane concittadino Jacopo Campoli porta Imola sul tetto del mondo, insieme alla sua compagna di esibizione Matilde Caputo, arrivando primi nella categoria Juniores, specialità 'Coppia Artistico', ai World Skate Games di Buenos Aires. Complimenti. La città è orgogliosa di voi".

Complimenti anche, tra gli altri, dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini: "Straordinaria vittoria della 15enne di Crevalcore Matilde Caputo e del 18enne imolese Jacopo Campoli, neocampioni del mondo ai mondiali di pattinaggio artistico di Buonos Aires. Orgoglio emiliano-romagnolo e italiano".