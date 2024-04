Laurea ad honorem per Paul Thomas Anastas, inventore della ‘chimica verde’

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Il prossimo 12 aprile l’Università di Bologna conferirà una laurea ad honorem a Paul Thomas Anastas. Il chimico statunitense è considerato il padre della ‘green chemistry’, consistente in un approccio più attento all’ambiente. “Il contributo fondamentale di Anastas – scrive l’Alma Mater in una nota – è stato quello di avere formulato, assieme a John Warner, i 12 Principi della Green Chemistry, per una scienza più attenta all’ambiente e alla salute umana, ora e per le generazioni future. I due studiosi hanno inoltre fornito gli strumenti per progettare una corretta produzione e manipolazione delle sostanze e promosso il recupero della reputazione della Chimica come Scienza e Pratica a beneficio dell’umanità. Paul Anastas ha contribuito a fondare e ha diretto l’Institute for Green Chemistry dell’American Chemical Society. Negli anni ’90 ha indirizzato le attività dell’Environmental Protection Agency verso la sostenibilità chimica, coniando tra l’altro il nome ‘green chemistry’ che oggi è un brand riconosciuto in ogni parte del mondo".

Per l’ateneo, conferire l’onorificenza ad Anastas significa “riaffermare il proprio impegno, costante e crescente, verso i temi della sostenibilità, della tutela dell’ambiente, del contrasto ai cambiamenti climatici, della salvaguardia del benessere e della salute delle popolazioni umane”, scrive ancora l’Unibo.

La cerimonia si svolgerà venerdì 12 aprile alle ore 17 nell’Aula absidale di Santa Lucia, in via de’ Chiari 25A. Dopo aver ricevuto la Laurea, il professor Anastas terrà una lezione dal titolo "Designing the Future Through Green Chemistry".