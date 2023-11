Paura su un volo Madrid-Bologna: scontro in fase di decollo

Volo annullato e un bello spavento per i passeggeri Ryanair già imbarcati su un diretto Madrid-Bologna. L’aereo su cui viaggiavano ha urtato con l’ala un altro mezzo Ryanair in fase di decollo, causando un danno serio e vistoso, causando nei passeggeri un certo spavento. Come scrive Il Resto del Carlino, il fatto è accaduto nel pomeriggio ma al momento le persone a bordo, incolumi, attendono ancora indicazioni da parte della compagnia aerea.

Solamente pochi giorni fa, un altro volo Ryanair aveva avuto un problema ad un ala, costringendo il comandante ad un atterraggio di emergenza.