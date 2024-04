Paziente morto all’ospedale Bellaria: la Procura avvia un'inchiesta

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo per fare luce sulla morte di un paziente di 58 anni deceduto all'ospedale Bellaria nel fine settimana di Pasqua. Da quanto si è saputo, l'inchiesta, coordinata dal pm Tommaso Pierini, è stata avviata a seguito dei familiari del 58enne, che assistiti dall'avvocato Michelina Suriano, hanno sporto denuncia.

Il magistrato ha quindi avviato le indagini per l'ipotesi di omicidio colposo al momento a carico di ignoti, come avviene per prassi in questi casi. Disposta anche l'autopsia per accertare le cause della morte del 58enne.

Il sospetto è che l'uomo non ce l'abbia fatta - ma per il momento si tratta solo di un'ipotesi da verificare grazie agli esami medico legali - perché avrebbe sviluppato un'infezione ad una mandibola a seguito di intervento chirurgico maxillo-facciale legato a un incidente in cui era stato coinvolto alcune settimane prima.

Il legale dei familiari, l'avvocato Suriano, contattata da Bologna Today ha preferito mantenere il più stretto riserbo, in attesa dell'esito degli accertamenti. Nessun commento, in attesa di dati più certi, anche da parte della Ausl.