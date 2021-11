Pd, all'Interporto l'osservatorio Ausl per la sicurezza sul lavoro

Una proposta del Pd di Bologna, lanciata oggi durante il primo evento organizzato dall'Agorà del lavoro, proprio mentre si registra un nuovo incidente all'Interporto, un osservatorio sulla sicurezza sul lavor.

"Stiamo ancora piangendo la morte di Yaya Yafa - il giovane morto schiacchiato da un camion, riferisce il sindacato Si Cobas in una nota - quando ci è giunta notizia" dell'infortunio grave, verificatosi unn paio di ore prima dell'alba di oggi. In questo caso l'infortunato sarebbe "un tecnico che lavora alla macchina di smistamento pacchi" il quale "ha perso 6 dita".

"Non vogliamo uno scambio di dati ma di conoscenze per essere utili", spiega a proposito dell'osservatorio l'ex assessore regionale Duccio Campagnoli, che sottoscrive l'idea del sindaco Matteo Lepore di essere presenti, da parte delle istituzioni, in un luogo come l'Interporto. Ad esempio "all'interno dell'Interporto dovrebbe esserci una struttura della Ausl dedicata alla sicurezza sul lavoro", propone Campagnoli. Quella di Yaya Yafa, sottolinea Paolo Rebaudengo aprendo l'incontro, è stata "una morte assurda. Lavorava da tre giorni all'Interporto: turno notturno, nessuna formazione. Gli investigatori hanno faticato a capire chi lo avesse assunto per la catena di appalti e subappalti".

Rita Ghedini di Alleanza delle cooperative italiane chiede di "mettere mano al tema della rappresentanza" nella logistica. In quel settore, "molto spesso si parla delle cooperative come anello debole che consente la deregolamentazione, lo sfruttamento e la mancanza di sicurezza".

Le coop iscritte alle tre centrali cooperative registrate alla camera di commercio di Bologna "nel 2018 erano il 23% del totale delle cooperative attive nella logistica. Tutto il resto - sottolinea l'esponente di Legacoop - nessuno sa che cos'è, soggetti non rappresentati dalle centrali e non verificati da nessuno".

"Quello della logistica è un settore in crescita e trasformazione violenta, i valori immobiliari sulla logistica sono cresciti dell'80% durante la pandemia", ricorda ancora Ghedini. Per quanto riguarda l'osservatorio, "se l'obiettivo e' di integrazione degli osservatori esistenti e' un'opera utile, ma deve avere l'ambizione di rendere fruibili le molte fonti di informazione che ci sono sul lavoro". (dire)