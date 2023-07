Il Pd in Regione convoca Figliuolo: "I soldi non bastano, venga a chiarire"

Il Pd dell'Emilia-Romagna chiede al commissario Paolo Francesco Figliuolo di intervenire in commissione regionale per fare chiarezza sulla questione delle risorse. Una convocazione necessaria, spiegano i dem, perché con i fondi previsti dal decreto del Governo la ricostruzione "non parte nemmeno", dicono.

Il pressing dei dem

Le risorse stanziate, ricorda la capogruppo dem in Regione Marcella Zappaterra, "sono 2,5 miliardi per i tre anni a fronte degli 8,8 miliardi di danni stimati, in un elenco assolutamente trasparente, è un dato che ci preoccupa, quindi convocheremo il commissario in commissione perché possa venire a chiarire". Inoltre Figliuolo "pare verrà indicato per 11 mesi mentre i fondi sono per i tre anni, ci viene qualche dubbio su come hanno intenzione di gestire la ricostruzione". Il Pd si aspetta che il generale possa mettere piede in viale Aldo Moro "il prima possibile", per noi domani andrebbe già bene", va in pressing Zappaterra. "Siamo fiduciosi che Figliuolo - aggiunge la consigliera faentina Manuela Rontini - così come ha incontrato i sindaci e le parti sociali possa cogliere anche il nostro invito". Il Pd ha deciso infatti di mantenere come riferimenti solo il commissario alla ricostruzione e la premier Giorgia Meloni. "Tutti gli altri - fanno sapere - non ci interessano".

Baruffi: "Figliuolo scelta sbagliata"

A intervenire ieri sulla nomina a commissario di Figliuolo è stato anche il sottosegretario alla presidenza della Reigone (e responsabile Enti locali del Pd nazionale) Davide Baruffi, che ha definito "sbagliata" la scelta di puntare sul generale, "non nella persona ma per la funzione che deve essere svolta". "Mi è chiaro ormai da alcune settimane - ha poi aggiunto Baruffi - che il Governo ha scelto di colpire l'Emilia-Romagna dicendo no alla nomina del presidente della Regione che tutti si attendevano. Ha detto di no non solo a Bonaccini ma a tutto il sistema istituzionale e alle rappresentanze economiche e sociali che con una voce sola avevano chiesto una scelta di coerenza". Le sue parole hanno scatenato l'ira di Fratelli d'Italia che ne ha chiesto le dimissioni da sottosegretario alla Regione. "Baruffi non riesce a scindere la militanza politica dalla carica istituzionale. Le continue polemiche, gli attacchi gratuiti e inutili dimostrano solo che a Baruffi nulla importa del destino delle migliaia di emiliano romagnoli che hanno subito i danni dell'alluvione. Lasci e torni liberamente ai suoi incarichi di partito", ha detto il senatore di Fratelli d'Italia Marco Lisei.