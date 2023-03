Pd. Lepore: "Con Schlein rinata la speranza: la gente mi ferma per dire che si è iscritta"

Dopo le primarie e con la vittoria di Elly Schlein è rinata la speranza e la voglia di partecipare nel Pd. Ne è convinto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, che su Facebook racconta che gli accade "da qualche giorno di essere fermato per strada non solo per le consuete segnalazioni dei cittadini, la buca, i rifiuti o la scuola, bensì per segnalarmi l'iscrizione al Partito Democratico.

Persone diverse tra loro, l'autista dell'ambulanza fermo al semaforo che abbassa il finestrino, la signora con la figlia a spasso, il giovane cassiere del supermercato. Sono solo alcuni esempi, che da sindaco di strada vi potrei fare".

Dopo le primarie del 26 Febbraio "è rinata una speranza e una voglia di partecipare che è possibile e, a mio parere, doveroso concretizzare iscrivendosi al Partito Democratico. Ci siamo battuti in tante e tanti affinché fosse cosi. Affinché il PD vivesse di lavoro, ambiente e battaglie sociali. Non era scontato ma soprattutto è tutto da fare.

Sarà durissima, sarà ancora un volta in salita, ma abbiamo dimostrato insieme a Elly Schlein che quando una cosa sembra impossibile è arrivato il momento di farla", è sicuro Lepore. Che chiosa così: "Contro le ingiustizie e per un mondo migliore è ora possibile iscriversi al Partito Democratico. Voglio dire grazie a chi da oggi inizierà a farlo".