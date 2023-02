Pd, a Bologna mille tesserati in più: oltre 8mila iscritti

La base degli aderenti al Partito democratico di Bologna si amplia di 1.086 iscritti rispetto al 2021, come annuncia Donata Lenzi, presidente della commissione per il congresso. Proprio la commissione federale per il congresso, riunitasi nella serata di ieri, ha certificato all'unanimità l'anagrafe degli iscritti del Partito democratico di Bologna: sono 8.141 e 1.235 sono nuovi iscritti, 1.048 sono invece i recuperi sugli anni precedenti (in particolare, 2019 e 2020). I restanti 5.858 sono rinnovi.

A questi si andranno ad aggiungere, nei prossimi giorni, coloro che decideranno di rinnovare l'iscrizione per votare alle convenzioni di Circolo. La Commissione ha inoltre preso atto dell'anagrafe degli aderenti ad Articolo 1: 111. Quanto alle modalità di iscrizione sono 500 quelli che hanno deciso di optare per la modalità online. La commissione ha inoltre approvato il calendario delle convenzioni di Circolo ed individuato i garanti. I primi appuntamenti di Circolo si terranno sabato 4 febbraio, gli ultimi domenica 12 febbraio.

L'annuncio di Lenzi arriva dopo che sabato e domenica scorsi gli uffici di via Andreini erano rimasti aperti "per consentire il tesseramento a chiunque voglia iscriversi".

E due giorni fa Stefano Vaccari, responsabile organizzazione nella segreteria del Partito democratico, eletto alla Camera in Emilia-Romagna, in un'intervista a Radio Immagina, la web radio dem, aveva detto: "Sul tesseramento 2022 del Pd che si chiuderà oggi alle ore 18 avremo sorprese. Positive. E il dato finale sarà la risposta alle Cassandre, a dire il vero qualcuna anche interna alla nostra stessa comunità, che preconizzavano un partito morto e sepolto, come si dice in questi casi".

Vaccari, parlando del quadro nazionale, aveva anche annunciato che "registreremo un dato significativo -seppure in calo rispetto agli oltre 320.000 iscritti del 2021- che dimostrerà che il Partito democratico resta il più grande partito italiano, quello più radicato sul territorio, quello con più circoli. Ed è un dato che si andrà a affiancare a quello, reso noto la scorsa settimana, che rileva il Pd come il partito più scelto nel 2X1000 dai contribuenti".

"I dati sugli iscritti al Pd di Bologna, che li vedono aumentare di mille unità, (approvati commissione congressuale presieduta da Donata Lenzi) dimostrano come, ancora una volta, Bologna sia capofila nella mobilitazione e partecipazione politica in Emilia-Romagna e in Italia. Questi dati ci soddisfano pienamente perché sono il frutto di un lavoro costante messo in campo nel corso di tutto il 2022. Un risultato estremamente positivo, sano e corretto che ci ha consentito di superare l'obiettivo di iscrizioni del 2021 con un aumento 15%".

E' l'orgoglio di Federica Mazzoni, segretaria del Pd di Bologna, e di Michele Rossi, responsabile Tesseramento del partito, che ringraziano segretari di circolo, e volontari "che senza sosta nelle ultime settimane hanno contribuito a raggiungere questo traguardo".

Un plauso in particolare, aggiungono, "va anche ai circoli del nostro territorio il cui sforzo organizzativo ha consentito di recuperare l'iscrizione di 1.048 persone che rinnovano l'adesione al Pd, così come vogliamo dare il benvenuto alle 1.235 persone nuove, che per la prima volta hanno risposto presente alla sfida lanciata dal nostro Congresso per costruire un nuovo Pd".