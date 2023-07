Caldo e bambini, i consigli della pediatra per salvare le vacanze a tutta la famiglia

Estate, tempo di vacanze, ma anche di ansia da parte di molti genitori per tutte quelle problematiche che riempiono i pronto soccorso. Colpi di caldo, traumi da cadute, scottature, punture di insetti, inappetenza e forme virali: sono queste le cause più frequenti di allarme, ma alcune possono essere gestite e persino evitate. Così spiega Rita Ricci Direttrice della Pediatria Territoriale dell'Ausl di Bologna, in un'intervista mirata.

Quali sono le cause che d'estate portano i genitori a rivolgersi a pediatri e pronto soccorso? Cosa accade più frequentemente in questo periodo dell'anno?

"Certamente sono i traumi provocati da cadute, che avvengono più frequentemente perché si gioca e ci si muove all'aria aperta approfittando del bel tempo e delle giornate più lunghe. Un'altra causa per la quale ci si rivolge a un pronto soccorso per i propri figli è determinata dalle gastroenteriti, soprattutto di natura batterica o infettiva, collegate principalmente a casi di disidratazione sopratutto se la gastroenterite presenta molte evacuazioni o vomito e, soprattutto, se non c'è un'adeguata assunzione di liquidi.

Un altro possibile motivo di allarme è l'asma bronchiale (o orticaria allergica), oppure ancora, punture di insetti e in particolare di zecche. Certamente d'estate non vanno sottovalutati i colpi di calore, per i quali si deve giocare di prevenzione: evitare di stare al sole nelle ore più calde, coprire la testa dei bambini e far bere loro molta acqua è fondamentale. Il consiglio è di cercare di stare sempre in contatto con il proprio pediatra curante, a meno che non si verifichino situazioni d'emergenza come grandi difficoltà respiratorie oppure situazioni neurologiche per cui certamente è opportuno ricorrere al pronto soccorso".

Scottature: prevenirle e curarle. Come?

"La scottatura da sole o eritema solare è una infiammazione della pelle causata dall'eccessiva esposizione ai raggi ultravioletti. Questa situazione è particolarmente delicata in età pediatrica: la pelle dei bambini (come quella degli adulti) viene protetta dai raggi ultravioletti da una sostanza che si chiama melanina, che si accumula nelle cellule più superficiali e la quantità di melanina disponibile è minima nelle prime fasi della vita, per poi aumentare progressivamente con lo sviluppo. Numerosi studi hanno registrato anche che l'esposizione intensa e le frequenti scottature da sole in età molto giovane e soprattutto al di sotto dei 15 anni, aumentano poi il rischio di andare incontro a tumori della pelle nelle fasi successive della vita".

Come si manifesta una scottatura?

"Possono essere delle chiazze di pelle arrossata e talora possono esserci anche delle parti di gonfiore nelle zone maggiormente esposte. Il bambino può riferire, se è in grado di dirlo, che ha senso di bruciore, soprattutto quando si sfiorano le parti interessate. In casi più gravi possono anche comparire delle piccole bolle piene di liquido. Nei giorni successivi a una scottatura la pelle va incontro a una progressiva scomparsa del rossore e possono esserci anche leggere desquamazioni e anche un prurito fastidioso. Le aree normalmente più colpite: il naso, le orecchie, le spalle, i fianchi ma ricordiamoci anche dorso del piede. Sono chiaramente le stesse zone su cui va usata con più attenzione una protezione solare. Nei casi più gravi possono comparire anche i sintomi del colpo di calore (ed elementi per cui un genitore può far ricorso al pronto soccorso) come febbre e brividi".

Cosa fare in questi casi?

"Il primo intervento è una doccia fredda o degli impacchi, sempre freddi chiaramente, nelle aree interessate. L'altra cosa è cercare di far bere molto e somministrare liquidi in abbondanza soprattutto per evitare la disidratazione. Chiaro è che se non diminuiscono gli affetti della scottatura è importante rivolgersi al proprio medico curante che potrà dare altri eventuali rimedi, in casi molto estremi anche di carattere farmacologico. La cosa davvero importante sarebbe riuscirle a prevenire le scottature, ricordandosi sempre che sotto i primi sei mesi di vita i bambini non andrebbero mai esposti direttamente al sole visto che le creme protettive sono sconsigliate per semplice il fatto che la pelle sottile è più permeabile e assorbe le sostanze chimiche in esse contenute. Le creme vanno inoltre anche ad alterare la termo regolazione del bimbo piccolo, che far l'altro riesce a rispondere più al freddo che al calore. Dopo i 6 mesi l'uso delle creme solari è quasi obbligatorio: dai 6 mesi ai 3 anni bene il fattore di protezione 50+ e dopo i 3 anni anche fattori un po' più bassi ma sempre nell'ambito dei 30 e sempre considerando il fototipo".

Alimentazione d'estate: come regolarsi?

"Il caldo diminuisce l'appetito a tutte le età e quindi anche nei bambini. Bisogna tenere presenti poche e semplici regole: molto importante bere tanta acqua e cercare di far mangiare ai bambini tanta frutta e verdura, un'alimentazione varia in generale. Se per i più piccoli c'è la diminuzione dell'appetito, che spesso fa andare in ansia i genitori e che comunque è un aspetto fisiologico, per i bambini in età scolare e prescolare succede che ci siano alterazioni nel ritmo del sonno, rifiuto della colazione (che è importante e magari può diventare più fresca se a base di yogurt, frutta o marmellata) e la ricerca di bevande zuccherate fredde come risposta all'esigenza di acqua. Spesso c'è anche un alto consumo di gelati. E invece bisogna tenere conto che certamente l'estate è un periodo di riposo, relax e ricerca di benessere, ma è consigliabile evitare di bere bevande gasate e zuccherate, privilegiando sempre l'acqua. Se gelato deve essere, meglio evitare le creme a favore dei freschi alla frutta. Mai forzare i bimbi a finire la loro porzione, se mai giocare con il colore e la bellezza degli alimenti nutrienti per renderli più attrattivi".

Vacanze in montagna: quali altitudini?

"Con i lattanti è meglio non superare i 1.500 metri di altezza, restando entro i 2.000 metri entro un anno di età, mentre con i più grandi si può arrivare a 3.000 metri. È sempre bene ricordare che a un'altitudine moderata, quindi fra 1.600 e i 2.000 metri, ci sono condizioni climatiche e ambientali che aiutano a respirare chi soffre di asma perché i pollini diminuiscono sia come quantità che come durata e dunque, chi è soggetto allergico, trova giovamento".

I vaccini in estate: sì o no?

"Spesso i genitori ce lo chiedono: farli adesso o aspettare la fine delle vacanze? È importante fare i vaccini nei tempi giusti e seguire sempre il calendario prestabilito dagli ambulatori vaccinali, mai rimandarli a settembre perché un falso mito che non si può vaccinare se è caldo. Anzi, proprio perché si va in vacanza, è bene che il bambino sia protetto nei confronti delle più importanti malattie infettive prevenibili. Oltretutto il bambino dopo il vaccino non deve stare chiuso in casa e non è automatico che abbia la febbre dopo. Importante che continui a fare la sua vita di tutti i giorni. Estremamente importante fare i vaccini e se proprio vogliamo dirla tutta le vacanze possono essere rovinate da una malattia infettiva più che da un vaccino".