Maxi donazione al Maggiore: ecco il nuovo servizio di accompagnamento per bambini disabili | VIDEO

Il servizio è garantito dai volontari dell'associazione DisHub e il van è stato regalato dalla famiglia Venturi, in memoria del figlio Alessandro

L’Ospedale Maggiore ha inaugurato un nuovo servizio di accompagnamento per i bambini disabili cronici. Ad accompagnare i bambini dal domicilio al luogo di cura sono i volontari dell’associazione DisHub, una nuova realtà che si occupa della disabilità pediatrica. Il tutto è stato reso possibile grazie alla donazione della famiglia Venturi che ha scelto di donare il van – un Ducato Combinato MH2 attrezzato e omologato per il trasporto di pazienti disabili del valore economico di 55mila euro – in memoria del figlio Alessandro.

Ad innescare il processo è stata Elisa Mazzoni, pediatra del Maggiore e grande amica della famiglia Venturi. Il servizio, attivo già da alcuni mesi, risponde alle esigenze dell’equipe medica dell’AUSL che ogni giorno si fa carico della cura di 170 bambini cronici e con patologie gravi e, a volte, inguaribili.