Pedonalizzazioni, il Pd non demorde: "Proviamo in via Collegio di Spagna"

Dopo la fine della sperimentazione in via de' Carbonesi decretata dalla Giunta del sindaco Matteo Lepore, il Pd prova a rilanciare con le pedonalizzazioni in centro storico, proponendo di testare via Collegio di Spagna. La proposta è arrivata in Consiglio comunale dalla dem Mery De Martino delusa per lo stop alla pedonalizzazione in via de' Carbonesi. "Era una sperimentazione, non c'era una decisione già presa dietro ma sei mesi sono pochi per valutare - sostiene la consigliera comunale -. E hanno ragione quei commercianti, la maggioranza, che sono delusi" per la fine anticipata della sperimentazione. "Anche in questo caso forse andavano coinvolti di più", sottolinea De Martino. In ogni caso per De Martino non è il momento di archiviare le pedonalizzazioni in centro ma, al contrario, di rilanciarle. "Si può pensare ad altre aree pedonali vicino a via de' Carbonesi", continua la consigliera comunale, che invita a "una valutazione su via Collegio di Spagna". Anche il presidente della commissione Mobilità, il dem Claudio Mazzanti, non nasconde alcuni dubbi sul dietrofront in via de' Carbonesi. "Mi piacerebbe vedere gli atti della sperimentazione", dice in aula.

Coalizione contro il dietrofront su via de' Carbonesi

Il malumore intanto è evidente tra le file di Coalizione civica. Quella di Carbonesi "è un'occasione persa", dice il consigliere Detjon Begaj, in particolare "per l'idea di città delle persone che ci hanno votato per fare queste cose". Al contrario, per il centrodestra la decisione del Comune "è la dimostrazione che le pedonalizzazioni non sono possibili ovunque", sostiene l'ex leghista Francesca Scarano. "Era un gioco che non valeva la candela", afferma il forzista Nicola Stanzani, secondo cui questa vicenda "è la vittoria delle opposizioni di centrodestra, ma anche la sconfitta per qualcuno".