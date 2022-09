Investimento in via Saragozza: prima la lite, poi urta e travolge il pedone

Sono stati in diversi ad assistere, nel primo pomeriggio di ieri, a un investimento volontario verificatosi in via Saragozza, all'altezza di Villa Spada. Rimasto ferito a terra un ragazzo, che poi è stato portato in codice di medi gravità al Maggiore di Bologna.

Secondo le prime ricostruzioni sembra che l'auto, a bordo della quale viaggiava un uomo anche lui giovane, abbia fatto inversione dopo una discussione verbale molto animata a bordo strada, per poi centrare e travolgere il ragazzo, e infine andare via. La vettura, una Smart, stava procedendo in direzione periferia. Secondo le testimonianze, arrivato all'incrocio con via Battaglia, il conducente dell'auto ha ingaggiato un fitto scambio di accuse con un ragazzo, appiedato.

La discussione si è incendiata, al punto che quando è terminata e il più giovane dei due si è diretto verso il centro, l'altro ha fatto inversione urtando anche un'altra auto, per poi puntare verso il pedone, centrandolo, e poi fuggire. Sui fatti ora stanno indagando i carabinieri e la polizia locale: nelle ore scorse è stata presentata una denuncia per aggressione e nelle maglie delle telecamere è finita la targa del veicolo. Non è chiaro, infine, se i due si conoscessero o meno.