Cammina in strada e non sotto il portico: pedone multato

Un pedone è stato multato dalla Polizia locale sabato scorso per aver camminato sulla strada anziché sotto al portico. L'episodio è accaduto sul tragitto che porta alla basilica di San Luca, e i portici in questione sono i più celebri di Bologna. La vigilessa ha prima chiesto al pedone, un signore di 60 anni, di spostarsi sotto al portico, ma visto che l'uomo ha continuato a camminare sulla carreggiata, gli ha inflitto una multa di 18 euro e 20 centesimi.

Fratelli d'Italia: "La Giunta si accanisce sui cittadini che non fanno nulla"

Sulla vicenda è intervenuto il gruppo comunale di Fratelli d'Italia. "Grazie al sindaco Lepore Bologna sta oramai diventando una città da barzelletta", vanno all'attacco i consiglieri comunali. "Dopo la sanzione al cittadino reo di avere acceso un barbecue ritenuto inquinante, ecco che viene multato un signore che stava camminando per strada e non sotto al portico", si legge nella nota di Fratelli d'Italia. "Bologna è sempre più amministrata in modo schizofrenico: la Giunta si accanisce sui cittadini che nulla fanno di dannoso mentre tollera comportamenti inaccettabili che vanno dalle occupazioni abusive agli imbrattamenti dei portici al disturbo della quiete dei residenti", sottolineano i consiglieri comunali.