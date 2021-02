Pellegrini acquista Mymenu, Lombardo: "Sforzi per rispettare la carta dei diritti dei riders"

La Pellegrini compra Mymenu e per il Comune di Bologna, che ha promosso la Carta dei diritti fondamentali dei lavoratori digitali nel contesto urbano, si aprono due prospettive: assicurarsi che la nuova proprietà confermi gli impegni contenuti nel documento sottoscritto da Mymenu e, dall'altro, sperare che questa novità aiuti la nascita di un asse italiano delle consegne di cibo alternativo ad Assodelivery. E' l'assessore comunale al Lavoro, Marco Lombardo, ad intervenire sull'annuncio arrivato oggi.

"La società Pellegrini, azienda italiana nota del settore della ristorazione collettiva con oltre 10mila dipendenti -scrive Lombardo su Facebook- ha comunicato ieri l'acquisizione della maggioranza azionaria di Mymenu, azienda italiana del settore del food delivery". Il Comune di Bologna "farà tutto il possibile affinché la nuova azienda -continua l'assessore- possa confermare gli impegni presi come firmataria della Carta in tema di promozione della cultura del lavoro digitale e salvaguardia degli standard minimi di tutela per i riders".

Inoltre, "l'auspicio è che questa notizia possa aiutare a costruire un asse italiano del food delivery -aggiunge Lombardo- alternativo rispetto a quello di Assodelivery, stimolando la ripresa delle trattative, attualmente ferme sul piano nazionale". Da Bologna "noi continueremo come sempre a fare da apripista -conclude l'assessore- e a pedalare insieme sulla strada dei diritti, delle tutele e della qualità dei servizi: nella riunione del tavolo della carta di questa settimana annunceremo altre novità sul tema della sicurezza". (Pam/ Dire)