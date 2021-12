Una pistola nascosta dietro la tv: arrestato pensionato a Sasso Marconi

I Carabinieri di Sasso Marconi hanno tratto in arresto un uomo di 75 anni che deteneva illegalmente, nalla sua casa, delle armi. In particolare, dietro la televisione in camera da letto è stata trovata una pistola semiautomatica "Unique" che l'uomo racconta di aver trovato durante la ristrutturazione di una casa (si tratta di un ex muratore) e che ha tenuto semplicemente perché "gli piaceva". L'arma aveva il numero di matricola abraso. Il pensionato aveva anche una scacciacani, per la quale non serve porto d'armi. Ha dei precedenti di trasporto illegae di armi.