People Mover: dal 5 giugno bus navetta sperimentale in orari notturni

Marconi Express, la società che gestisce il People mover di Bologna, comunica che dal 5 giugno fino al 30 settembre 2022, potenzierà il suo servizio "per rispondere alle esigenze di trasporto dei passeggeri aeroportuali in partenza con i primi voli della mattina o in arrivo con gli ultimi della notte".

La società, per verificare l’effettiva ricettività dei viaggiatori in tali fasce orarie, attiva a titolo sperimentale la linea su gomma “Marconi Express 940”. I trasferimenti su bus avverranno dalle ore 4 alle 5.20 e dalle ore 00.10 alle 1.30, con corse ogni 20 minuti che collegheranno direttamente l’aeroporto Marconi e la stazione AV, e viceversa.

I costi e le modalità di acquisto dei biglietti per la linea “Marconi Express 940” saranno i medesimi del servizio su monorotaia. Al termine della sperimentazione, la società Marconi Express spa valuterà le azioni successive in base all’effettivo interesse riscontrato da parte dei viaggiatori.