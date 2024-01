Aumenti biglietto People Mover, Fdi e Scarano all'attacco: "Lepore li fermi"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Fratelli d'Italia contro l'aumento delle tariffe del People Mover. Il sindaco Matteo Lepore "fermi i rincari", scrivono in una nota congiunta i consiglieri comunali Stefano Cavedagna, Fabio Brinati, Felice Caracciolo, Francesco Sassone e Manuela Zuntini. "L'ennesimo aumento delle tariffe del People Mover è inaccettabile e arriva a livelli assolutamente non sostenibili per passeggeri e turisti, i quali devono pagare sempre di più per un servizio che, sin dall'inizio, è inefficiente e inadeguato alle esigenze della mobilità cittadina", protestano i meloniani di Palazzo D'Accursio.

"Risulta poi incredibile l'annuncio di un autobus che collegherà l'Aeroporto al centro città, creando un'alternativa alla monorotaia quando invece era previsto che la questa operasse in regime di non concorrenza. Una scelta assurda anche perché, con il Pontelungo chiuso almeno per altri due anni, significa che il bus dovrà fare un percorso deviato e lento che non offre nulla di diverso dal Tpl già esistente", obiettano i consiglieri comunali di opposizione.

"Il People Mover si palesa ancora una volta come una scelta fallimentare delle giunte di sinistra, se Lepore non riesce ad ottenere dal concessionario un servizio minimamente adeguato almeno eviti che costi maggiori ricadano su turisti e passeggeri", concludono. Sulla stessa lunghezza d'onda l'ex consigliera leghista, oggi nel gruppo misto, Francesca Scarano. "Un ulteriore aumento, dopo solo un anno dall'ultimo, porta la navetta ad un costo spropositato e non ha molto senso per favorirne il pieno rilancio. E' una delle poche realtà per cui gli aumenti sono costanti e rilevanti mente l'assessore Orioli si preoccupa di far digerire l'aumento delle tariffe dei taxi", rileva Scarano. "Chiederemo al sindaco Lepore le motivazioni di tale assenso all'aumento in questo particolare momento in cui tutti i mezzi pubblici dovrebbero invece essere competitivi", annuncia.

