People Mover, c'è la data di partenza: "Dopo un percorso complicato e ostacoli difficilmente prevedibili, ci siamo"

Abbiamo una data. Il People Mover farà la sua prima corsa mercoledì 18 novembre: “In queste settimane abbiamo definito alcuni passaggi tecnici finali essenziali per consentire l’avvio del collegamento e abbiamo verificato la fattibilità e la programmazione di tutte le attività residue – spiega la presidente di Marconi Express spa, Rita Finzi –. Ora siamo alla fine di un percorso molto lungo e complesso, che ci ha visto affrontare, anche negli ultimi mesi, ostacoli difficilmente prevedibili, con la costante collaborazione degli uffici tecnici del Comune. Sebbene con ritardo, possiamo dire che il Marconi Express è pronto a partire”.Proprio qualche giorno fa il sindaco Merola aveva dato un aut-aut.

People mover Bologna, l'avvio in novembre

Mercoledì 18 novembre partirà così il servizio di navetta veloce su monorotaia tra la stazione centrale di Bologna e l’aeroporto Marconi, gestito dalla società Marconi Express spa. La data di apertura è stata stabilita dopo una riunione di aggiornamento sull’avanzamento dell’opera a cui hanno partecipato Comune di Bologna e Regione Emilia-Romagna.

People mover Bologna, 5 giorni senza passaggeri per testare il mezzo

Nelle prossime settimane prima della messa in esercizio del people mover, saranno realizzati alcuni interventi di manutenzione programmata sull’infrastruttura e sulle navette, e si completerà l’allestimento dei mezzi e delle stazioni per la gestione dei flussi degli utenti in ottemperanza alle ultime disposizioni sanitarie per la prevenzione della diffusione del Coronavirus. A seguire, il gestore avrà a disposizione 5 giornate per testare il sistema, senza passeggeri.

