Disservizi People Mover, verso l'archiviazione. Intanto la navetta resta ferma (ancora)

Verso la chiusura a "tarallucci e vino" sulla questione dei numerosi disservizi che hanno caratterizzato il primo anno di esercizio del People Mover, ovvero navetta che collega la stazione ferroviaria del capoluogo emiliano all'aeroporto Marconi. Infatti la Procura di Bologna ha visto chiede al gip di archiviare l'indagine . Questo perché, spiega il procuratore capo Giuseppe Amato - come riferisce la Dire - le verifiche tecniche che sono state svolte "non hanno fatto emergere situazioni di rilevanza penale né rispetto all'originaria ipotesi di frode nelle pubbliche forniture, né rispetto alla sicurezza".

Ancora uno stop per il people mover

Dunque non ci sono responsabilità sotto questi aspetti, ma che qualcosa non funzioni lo suggeriscono i fatti. Continua a incepparsi il servizio, e i servizi sostitutivi spesso sono poco efficienti, così continuano a farne le spese turisti e cittadini, come denunciato anche alle pagine di BolognaToday. Proprio oggi, guardando il sito Tper una comunicazione lo mette nero su bianco: "Per ragioni tecniche - si legge - è temporaneamente sospeso il collegamento su monorotaia “Marconi Express”.

A sostituirlo sarà un collegamento con bus tra la Stazione Centrale di Bologna e l’Aeroporto, con fermata intermedia al Lazzaretto. I punti di partenza dei bus sostitutivi - specifica ancora la nota - sono: AEROPORTO - al piano terra, all’uscita arrivi; LAZZARETTO - in via Terracini; STAZIONE CENTRALE - in Via Carracci. Su questi BUS vanno utilizzati solo i titoli di viaggio del Marconi Express e sono identificati dall’indicazione “Marconi Express (MEX)” sul display dell’autobus stesso".



Non mancano, come da rituale, le scuse: "Marconi Express Spa - si legge ancora sulla pagina web della società di trasporti - è spiacente del disagio provocato agli utenti del servizio". Si spesa siano gli ultimi intoppi.