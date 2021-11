People mover di nuovo fermo per problemi tecnici: attivati bus sostitutivi

AEROPORTO - al piano terra, all’uscita arrivi;

LAZZARETTO - in via Terracini;

STAZIONE CENTRALE - in Via Carracci.

"Su questi BUS vanno utilizzati solo i titoli di viaggio del Marconi Express e sono identificati dall’indicazione “Marconi Express (MEX)” sul display dell’autobus stesso", si specifica.

Un altro stop del People Mover si era verificato dall'11 ottobre al 17 ottobre scorso.