People mover, Coalizione: "Ancora lavori notturni non autorizzati"

Non solo le navette che si fermano. Sulla linea del People Mover di Bologna rispuntano "rumorosi lavori notturni" che però "non risultano essere autorizzati". A denunciarlo è Coalizione Civica, sulla base delle segnalazioni ricevute dai residenti di via Bertalia.

"Marconi Express torna a fare rumorosi lavori notturni non autorizzati -afferma il consigliere comunale Detjob Begaj- ora basta. I residenti di via Bertalia denunciano ancora una volta, dopo i fatti del dicembre scorso, che negli ultimi giorni ci sono stati lavori notturni sulla linea del People Mover, che non ci risultano essere autorizzati".

In altre parole, continua Coalizione Civica, "non bastano i disservizi della navetta, sui quali c'è la nostra totale fiducia nell'amministrazione e nelle scelte che farà il sindaco. I cittadini di via Bertalia non possono nemmeno dormire sonni tranquilli, evidentemente a causa dell'incapacità della società di programmare gli interventi, rispettando gli impegni e le regole. Non ci sembra quindi questo l'atteggiamento giusto per andare incontro alle esigenze del Comune e dei cittadini".