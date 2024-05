People Mover sotto la lente di ingrandimento della Corte dei Conti

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Il People Mover, la navetta soprelevata che collega la stazione di Bologna all’aeroporto Marconi, è finito sotto la lente della Corte dei Conti dell’Emilia-Romagna.

Le ragioni? Sono svariate. In primo luogo, i magistrati contabili hanno evidenziato uno sbilanciamento a favore del settore privato nella gestione del servizio, che lo scorso non ha funzionato per una decina di giorni per alcuni lavori di manutenzione. In particolare, le criticità sarebbero emerse nell’esercizio 2022 e nel bilancio preventivo 2023-2025.

Quali sono i punti da rivedere?

I magistrati contabili nel loro esame, inoltre, hanno fatto alcune considerazioni in merito alla puntuale verifica - a consuntivo - da parte del Comune dei mancati ricavi in favore del concessionario. In particolare, la Corte dei Conti avrebbe raccomandato al Comune di approfondire il tema “della conformità all’interesse pubblico – inteso anche come mantenimento del giusto equilibrio economico-finanziario della concessione - della estensione triennale della concessione medesima” anche “tenuto conto altresì dell’andamento gestionale della Società Marconi Express e, più in generale, del complessivo assetto di interessi che regola la gestione dell’infrastruttura”.

In particolare, per la Corte dei Conti è auspicabile che “tali possibili criticità emergano in anticipo” non solo riguardo al People Mover ma anche “in relazione ad ogni operazione ad elevata complessità finanziaria: tali attività di verifica preliminare e concomitante chiamano in causa i responsabili dei servizi di controllo interno e l’organo di revisione, ma altresì i decisori politici e i responsabili dei servizi tecnici di supporto, al fine di garantire che tali operazioni continuino a fornire valore pubblico e trasparenza nell'allocazione delle risorse”.

Per il resto, dall'indagine sul rendiconto per l’esercizio 2022 ed al bilancio preventivo per il triennio 2023-25, emerge un quadro caratterizzato dal sostanziale mantenimento dei più rilevanti equilibri di bilancio” e “in definitiva” il Comune di Bologna “appare finanziariamente molto solido”

“Relativamente ai progetti finanziati con fondi Pnrr, il Comune ha mostrato di applicare correttamente i principi contabili e la normativa di riferimento” e anche l’attività dell’organo di revisione di Palazzo d’Accursio è positiva per la Corte dei Conti

Le nuove tariffe

Il People Mover a inizio anno ha ritoccato le tariffe, a causa dei rincari del prezzo dell’energia e due novità a favore degli utenti. È stata anche prevista l’integrazione con il trasporto pubblico locale e l’introduzione di una nuova sperimentazione del servizio su gomma.

La posizione di FdI

“Le criticità rilevate dalla Corte dei Conti in merito alla gestione del People Mover confermano quanto da anni oramai evidenziamo anche noi come FdI in Consiglio Comunale. È evidente il disequilibrio che c’è nelle clausole contrattuali a favore del gestore, disequilibrio che va a scapito non solo del Comune - e quindi delle risorse pubbliche- ma anche degli utenti e dei cittadini che fruiscono del servizio”, sottolineano i consiglieri di FdI, Stefano Cavedagna, cadidato anche alle europee, Fabio Brinati, Felice Caracciolo, Francesco Sassone, Francesca Scarano e Manuela Zuntini

con una nota.

“In particolare abbiamo sempre denunciato come le elevate e crescenti tariffe per la navetta siano eccessive e diventino persino inaccettabili quando vengono applicate anche al servizio sostitutivo su gomma nei tanti casi di fermo della monorotaia per guasto o manutenzione. Impensabile che si debbano pagare quasi 13 euro per la sola andata e oltre 23 euro per andata e ritorno per fruire di un semplice autobus, che oltretutto grazie ai tanti cantieri in città non garantisce certo tempo celeri al tragitto. Su questo, il fatto che Marconi Express e il Comune avessero giustificato l’aumento tariffario del 2024 anche in base ad una “nuova sperimentazione del servizio su gomma” fa sorridere, dato che si tratta di un semplice autobus aggiuntivo che tenta di sopperire all’insufficienza delle navette rispetto ad alcuni picchi di flussi di passeggeri. Ancora una volta, sollecitiamo la Giunta a considerare le possibilità di rivedere le condizioni del contratto a favore dell’utenza e più in gentile dell’interesse pubblico, per garantire quell’equilibrio che anche la Corte dei Conti ha bene evidenziato”, concludono i consiglieri di FdI.