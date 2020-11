Piccolo problema tecnico per il People Mover: "Risolto subito"

Prime grane per il People mover, la navetta entrata in servizio una settimana fa per collegare la stazione centrale e l'aeroporto di Bologna. Il tam tam su Facebook parla di qualche problema al servizio tra ieri sera e stamattina, forse causato dal freddo, tanto che sarebbe stato anche riattivato il 'vecchio' collegamento in bus.

"C'è stata la necessità di una messa a punto che però è stata immediatamente risolta e quindi il servizio è perfettamente regolare", spiega alla 'Dire' la presidente di Marconi Express, Rita Finzi. "Non ci sono problemi, ci sono sicuramente delle messe a punto e ce ne saranno anche nei prossimi mesi perché questo è un sistema innovativo che viene messo in servizio per la prima volta", sottolinea Finzi: messe a punto di questo genere fanno parte della fase di "startup" di un progetto che in Italia non ha precedenti, aggiunge la presidente.

Un'interruzione circoscritta, comunque, c'è stata. "Sì, ma come ce ne saranno, sono fatti fisiologici", ribadisce Finzi: "L'importante è che non ci siano interruzioni e fermi del servizio importanti, ma il servizio ieri alle 5,40 è iniziato come era assolutamente previsto". (Pam/ Dire)