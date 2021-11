People Mover, ancora uno stop, il comitato attacca: "Ormai è una giostra"

Ancora uno stop per il People Mover, il quarto nell'ultima settimana. Sono trascorse solo 24 ore dall'annuncio di riavvio da parte di Marconi Express -sebbene con una sola navetta- che un nuovo messaggio ha dichiarato il fermo temporaneo dell'esercizio.

Tornano quindi gli interrogativi sulla navetta stazione-aeroporto. Già nei giorni scorsi, il Comune -cofinanziatore dell'opera- ha fatto sapere di volere condurre delle verifiche in merito, dopo i ripetuti stop and go del convoglio, sospensioni del servizio che peraltro si sono presentate a macchia di leopardo sin dalla messa in funzione della navetta, come nel caso di giorni molto freddi dove il rischio ghiaccio ha in più di una occasione fatto fermare tutto.

Stop People Mover, il comitato attacca: "Soldi buttati, si ripeschi il progetto Sfm"

Intanto, il comitato No People Mover, che si è opposto alla realizzazione dell'infrastruttura sin dalla sua progettazione, attacca. "La scelta di affidare il collegamento Stazione FS Aeroporto, così importante e strategico, ad un mezzo equiparabile ad una piccola giostra rumorosa e a una società evidentemente inadeguata a gestirlo, fu un atto di grave irresponsabilità politica tutta in capo alle precedenti amministrazioni comunali Cofferati, Delbono e Merola" va giù duro il comitato in una nota.

La soluzione quindi sarebbe, sempre secondo i rappresentanti avversi all'opera, recuperare la proposta "di completare il Sfm- Sistema Ferroviario Metropolitano includendo il primo progetto della Stazione Aeroporto degli anni ‘90, che permetta un collegamento veloce, economico, sicuro e per un numero di persone adeguato al traffico aereo che in prospettiva la città di Bologna si attende".

Stop People Mover: i bus sostitutivi

E’ attivo un collegamento sostitutivo con BUS tra la Stazione Centrale di Bologna e l’Aeroporto, con fermata intermedia al Lazzaretto. I punti di partenza dei bus sostitutivi sono:

AEROPORTO - al piano terra, all’uscita arrivi;

LAZZARETTO - in via Terracini;

STAZIONE CENTRALE - in Via Carracci.

Su questi BUS vanno utilizzati solo i titoli di viaggio del Marconi Express e sono identificati dall’indicazione “Marconi Express (MEX)” sul display dell’autobus stesso.