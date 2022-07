People mover, si attiva collegio di vigilanza: "Verifiche sul contratto di servizio"

Un "approfondimento giuridico" sul contratto di concessione, che la Regione ha avviato insieme al Comune di Bologna per avere "tutti gli elementi anche dal punto di vista legislativo" senza escludere quindi la rescissione del contratto di servizio.

Si stringono le maglie intorno a Marconi Express, la società di gestione del People Mover a Bologna. I continui guasti alla navetta che collega stazione e aeroporto hanno portato la Regione ha convocare un nuovo collegio di vigilanza per dopodomani, mercoledì 27 luglio, per assumere "una decisione definitiva" per risolvere i problemi "ormai insostenibili".

A fare il punto -riporta la Dire- della situazione è Andrea Corsini, assessore regionale alle Infrastrutture, rispondendo questa mattina in Assemblea legislativa a Lega e M5s. "Abbiamo nei prossimi giorni alcuni appuntamenti molti importanti -spiega Corsini- per definire le azioni da intraprendere".

Come Regione, mette in chiaro l'assessore, "siamo molto preoccupati per le continue interruzioni del servizio. Tra l'altro, il cronoprogramma e gli impegni assunti da Marconi Express non solo sono stati disattesi, ma la situazione è anche peggiorata".

Quindi, ribadisce Corsini, "la nostra preoccupazione è reale e al fine di intraprendere le soluzioni idonee, abbiamo convocato per il 27 luglio una seduta del collegio di vigilanza insieme al Comune, alla Città metropolitana e alla società". Il contratto di concessione del People Mover, ci tiene a precisare l'assessore regionale, "è in capo al Comune di Bologna, con cui siamo in perfetta sintonia. Ogni decisione sarà presa dopo il collegio di vigilanza e in accordo col Comune".

Coalizione: "Disservizi insostenibili, serve decisione definitiva"

Coalizione civica plaude alle parole dell'assessore alle Infrastrutture della Regione Emilia-Romagna, Andrea Corsini, che sulla vicenda People mover ha annunciato la convocazione di un nuovo collegio di vigilanza per dopodomani con l'obiettivo di assumere "una decisione definitiva" per risolvere i problemi "ormai insostenibili". Le dichiarazioni di Corsini "trovano il nostro gruppo concorde", dichiara in aula il consigliere comunale Detjon Begaj: "Invitiamo tutte le istituzioni a farsi valere dopodomani e a richiamare la società alle sue responsabilità". Aggiunge l'esponente di Coalizione civica: "Chi ha sbagliato e disatteso gli impegni deve pagare. Se c'è da rescindere il contratto, come è stato ipotizzato anche stamattina, lo si faccia. Se c'è da costruire un trasporto pubblico alternativo, lo si faccia. Davvero basta con questa situazione, confidiamo che dopodomani ci sia un passaggio concreto verso la soluzione delle problematiche legate al People mover".

Verdi: "Collegamento con area ovest di Bologna"

Sul tema è da registratre anche la 'mossa' dei Verdi: un ordine del giorno presentato in Comune per istituire "un servizio di trasporto pubblico che raccolga le esigenze dei bolognesi non interessati dalla tratta stazione-aeroporto al fine di alleggerire traffico". A illustrare l'odg è il consigliere comunale Davide Celli.

Al problema dei voli "numerosi, notturni e radenti", sottolinea Celli, ultimamente per il Marconi si è aggiunto quello del traffico e degli "ingorghi che paralizzano i dintorni" dello scalo. "Al netto del comportamento degli automobilisti, che va certamente migliorato- continua il consigliere dei Verdi- bisogna risolvere il problema a monte". Fino ad oggi "è stata considerata solo la direttrice aeroporto-stazione, prima con il Blq e dopo con il People mover", continua Celli, ma si tratta di servizi destinati principalmente ad un'utenza "turistica e business".

Ma per i Verdi "è possibile invece lavorare con Tper- afferma Celli- per potenziare il trasporto sull'area ovest e sud-ovest dell'aeroporto, attualmente non coperta, così da offrire un servizio di trasporto pubblico ai cittadini che ora sono costretti a servirsi dell'automobile". L'odg che va in questa direzione, specifica Celli, è stato redatto dagli attivisti di Europa verde e dal gruppo di cittadini Pillole di tram.