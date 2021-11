People mover ancora fermo: è la terza volta in tre giorni

Continuano le "ragioni tecniche" che fermano il People Mover. Dopo lo stop per diversi giorni a metà ottobre, poi per un'intera giornata il 9 novembre, prolungata fino alla mattinata del 10, anche oggi Tper dà notizia della temporanea sospensione del servizio.

Come fanno sapere a Bologna Today alcuni passeggeri e come da nota Tper, è stato attivato il solito collegamento sostitutivo con bus tra la Stazione Centrale di Bologna e l’Aeroporto, con fermata intermedia al Lazzaretto. I punti di partenza dei bus sostitutivi sono:

AEROPORTO - al piano terra, all’uscita arrivi;

LAZZARETTO - in via Terracini;

STAZIONE CENTRALE - in Via Carracci.

Su questi BUS vanno utilizzati solo i titoli di viaggio del Marconi Express e sono identificati dall’indicazione “Marconi Express (MEX)” sul display dell’autobus stesso.