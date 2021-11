People mover, ancora uno stop per "problemi tecnici"

A poco meno di 24 ore dalla ripartenza, altro stop per il People Mover. Lo rendono noto Marconi Express e Tper con il consueto messaggio sulla pagina web della navetta che collega Aeroporto e Stazione. Per "ragioni tecniche", recita una stringata nota della società "è temporaneamente sospeso il collgamento su monorotaia", e sono stati riattivati i servizi di navetta bus con le fermate delle tre stazioni Aeroporto, Lazzaretto e stazione Bologna Centrale.

Non è noto, nel momento in cui si scrive, se e quando il servizio verrà ripristinato ma l'avviso di sospensione risulta attivo almeno da stamane alle 9:30.

Aggiornamento: Il People Mover è ripartito, intorno alle 10 della mattina. Qui le motivazioni dell'interruzione.

Ieri la presentazione del piano a Comune e Regione

Proprio ieri, dopo una ripartenza della navetta, era arrivata la rendicontazione richiesta da Regione e Comune su quello che non sta funzionando con la monorotaia, questo mentre la procura ha aperto un fascicolo conoscitivo -senza reato né indagati al momento- per condurre accertamenti sui disservizi.

"Siamo quindi in attesa di ricevere -ha ricordato l'assessore alla Mobilità Valentina Orioli in question Time- quanto richiesto e ribadiamo che non stiamo considerando alternative al People mover, in quanto è prioritario il rispetto del contratto di concessione a cui Marconi Express spa deve rispondere, al fine di rendere stabile e affidabile questo servizio per la città".

Il Comune, per il resto, non esclude di avvalersi di figure di garanzia sul rispetto del contratto con Marconi Express. "Saranno messe in campo tutte le azioni opportune per garantire il ripristino del servizio e la sorveglianza dell'azione del concedente a tutela dell'amministrazione", sottolinea infatti Orioli.