People Mover fermo, l'ironia (amara) sui social: "Passeggiata panoramica a 10 euro" | VIDEO

C'è chi non scarta l'idea di una ciclopedonale sopraelevata e chi suggerisce di far intervenire "quelli di Mirabilandia". Sta di fatto che la navetta si è fermata e i passeggeri hanno continuato a piedi

Tra navette ancora in manutenzione e guasti il People Mover fa ancora parlare (male) di sè, lasciando anche ampio spazio ormai all'ironia amara e pungente. E' accaduto nuovamente ieri sera quando un guasto, forse anche maltempo, ha fermato la navetta che collega la stazione all'aeroporto Marconi.

Le "proposte" e i commenti caustici

Abbiamo selezionato i migliori. Un residente del Porto Saragozza, Marco Di Biase, guardando il video dei passeggeri a piedi sulla monorotaia, ancora una volta ferma, ha avuto un'idea: "Pensiamoci a una rivalutazione del progetto, una bella ciclabile sarebbe di lusso, calcolando anche le nuove rastrelliere messe e le bici elettriche a disposizione", scrive sui social. Una ciclodìpedonale sopraelevata, in pratica, con vista sulla città.

Per Maximiliano Ulivieri, ex candidato con Coalizione Civica, è "Il nuovo che avanza. A piedi". C'è chi dice che a Bologna "Siamo alternativi". "La gente che ancora prende il People Mover è come Robert De Niro ne 'Il cacciatore'", roulette russa, in altre parole. "Chiamate quelli di Gardaland o di Mirabilandia, secondo me risolvono", propone un cittadino, c'è anche chi conosce un falegname che con "tre euro avrebbe fatto meglio".

"Questa sì che è transizione ecologica", in effetti camminare fa bene e non inquina, del resto "lo dice proprio il nome people movét", in dialetto bolognese "muoviti". "Il mio progetto dei dehors sul percorso del People mover, si avvicina sempre di più". Non male una sosta per bere qualcosa. "Dalla stazione all’aeroporto in 7 minuti”… uhm, quescto non creto”, una lettrice ci ricorda una riuscita imitazione di Maurizio Crozza.

C'è chi invece di monorotaia la chiama "monoc....ta", chi con il più classico "brucomela", chi con termini più bolognesi come "zavai " e "bagai", roba da poco.

Le reazioni politiche

"E' tragicomica - per il capogruppo di Forza Italia in comune, Nicola Stanzani - l’immagine delle persone che camminano sulle rotaie, lasciandosi alle spalle la navetta ferma alla prima attesa pioggerellina estiva. Si candida a pieno titolo a rappresentare la credibilità delle amministrazioni di sinistra quando si parla di infrastrutture e mobilità. Decenni di non scelte e fallimenti e – ad oggi – una sola opera portata a compimento: il People Mover. Una navetta capace di accogliere turisti all’aeroporto e lasciarli lì, sospesi sulla periferia bolognese, a trascinarsi le valigie per raggiungere Bologna, quella città di cui avevano sentito parlare così bene e che ora si presenta così".

"Ora è anche una comoda passeggiata panoramica a soli 10 euro!", commenta su Facebook Potere al Popolo "da mesi l'amministrazione parla di una società francese interessata alla gestione dell'infrastruttura, ma la realtà è che il People Mover è un progetto nato male e gestito peggio. Bisogna tornare al servizio pubblico con le linee bus e col servizio ferroviario metropolitano!"

Cos'altro deve succedere? "Crea sconcerto e rabbia vedere le persone lasciate a piedi lungo il percorso del people mover: si continua in piena stagione turistica ad accumulare disservizi, ormai sempre più costanti ed inaccettabili - commenta la consigliera comunale della Lega Paola Francesca Scarano - ci chiediamo cos'altro debba succedere (pannelli che si staccano dalla infrastruttura, interruzioni continue) per arrivare ad una soluzione per una situazione che ormai dura dall’avvio dell’opera avvenuta ad ottobre 2020. Se questa è la serietà nella fase di progettazione e collaudo e nei controlli successivi delle infrastrutture bolognesi temiamo il peggio per i prossimi grandi cantieri. Il sindaco Lepore dovrebbe pensare più alla città invece che rievocare lo spettro del fascismo!"